投资人评估乌克兰战争通膨展望 亚洲股市走势分歧

（法新社香港25日电） 亚洲股市今天走势分歧，交易商难以接续美国股市昨天收盘劲扬气势。投资人聚焦于评估乌克兰战争、通货膨胀飙升及美国联邦准备理事会（Fed）平抑物价计画可能带来的影响。

广告 继续浏览后续

法新社报导，欧洲东部的冲突危机，已迫使投资人重新评估对全球经济展望的看法。由于冲突造成原本已经大涨的物价预料再攀高，一些评论家如今警告，这恐怕会导致经济衰退和停滞性通膨。

美国股市昨天在科技股再度走扬加持下，收盘出现强劲涨势。利多来自数据显示，美国上周初次申请失业给付人数创下1969年9月以来最低纪录，3月企业活动指数也达到8个月来高点。

此外分析师指出，北大西洋公约组织（NATO）、七大工业国集团（G7）和欧洲联盟（EU）昨天同日在比利时布鲁塞尔召开高峰会，展现同一阵线对抗俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），且外界冀望俄乌可达成停火协议，有助美股收高。

不过，那些集团虽然也公布一系列新的制裁措施，以惩罚莫斯科侵略乌克兰，但欧洲国家并未宣布禁止进口俄罗斯石油，促使原油价格昨天下跌，但依旧偏高。分析师也警告，油价随时可能再度大涨。

投资人仍普遍揣测，联准会为了抑制通货膨胀，将转为采取更鹰派货币政策立场。

白宫并警告，它担忧蒲亭对于乌克兰战事陷入泥沼愈来愈不满，可能猛然动用化学、生物甚至核子武器。

香港股市今天收盘重挫2.5%，因投资人持续担心美国当局恐将中国企业自美股下市，科技股应声走跌，拖累大盘。

上海股市也收挫1.2%，台北、曼谷和雅加达股市同样收低。但东京股市收盘小涨0.1%，雪梨、新加坡、威灵顿和马尼拉股市也都收红。首尔股市则收在平盘。

© 2022 AFP