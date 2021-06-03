投资人静待美国就业数据 亚股多收涨

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（法新社香港3日电） 大部分亚洲股市今天收涨，市场焦点放在即将公布的美国关键就业数据，鉴于经济强劲复苏下，投资人也试图推估美国联邦准备理事会（Fed）何时将调整目前的超宽松货币政策。

另外，油价持续上涨，因为市场日益乐观，认为随着防疫封锁措施逐渐解除，以及2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的施打注射，未来几个月的经济活动可望激增，对于石油的需求也会随之增加。

随着商业活动慢慢恢复，人们重返某种程度的正常生活，各界预期就业数据将大幅攀升，美国4日将公布的非农就业数据，将让人一窥美国经济的近况。

然而，观察家指出，就业市场的复苏并不如预期般顺利，因为包括挥之不去的疫情疑虑、拜登总统年初推出的经济刺激计画等因素，造成一些人选择暂不回职场。

观察家还说，原本已因供应短缺和高能源成本等因素推升的通膨，如今在劳动力需求增加下，薪资上扬，以及部分公司祭出现金激励方案，更扩大通膨攀升的压力。

这点让联准会头痛，因为联准会誓言在可预见的未来维持超宽松货币政策一段时间，又要确保物价不会飙升失去控制。

东京、雪梨、首尔、新加坡、孟买、雅加达和台北股市上涨，但香港、上海、威灵顿和马尼拉股市下滑。

东京股市日经225指数上涨0.4%，收29058.11点；香港恒生指数下滑1.1%，收28966.03点；上海证券交易所综合指数走跌0.4%，收3584.21点。（译者：林沂锋/ 核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP