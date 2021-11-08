投资踢铁板 软银18个月来首见单季亏损

（法新社东京8日电） 日本软体银行集团（SoftBank Group）今天发布18个月来首见单季亏损，并归咎于中国对科技业的打压及其他投资亏损，影响到软银愿景基金（Vision Fund）投资组合的表现。

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从电信公司转型为投资巨擘的软银今天还宣布价值1兆日圆（约新台币2451亿元）的库藏股计画，据传是受到不满软银股价直落的股东压力影响。

软银先前透过规模1000亿美元（约新台币2兆7800亿元）的愿景基金，投资了一些全球最知名科技企业和最热门创投企业，例如中国电商巨擘阿里巴巴和中国叫车平台滴滴出行，但这2家企业如今都处境艰难。

软银执行长孙正义锁定科技和新创企业来寻找独角兽公司的策略不仅饱受争议，也导致软银近几年获利如坐云霄飞车。

软银公布，7至9月的一季净损3979亿日圆（约新台币975亿元），创去年1至3月季度以来首见的单季亏损。孙正义坦言，软银「处于一场暴风雪当中」。

软银财报受到阿里巴巴市值下滑的打击格外明显，冲击还来自投资的其他中国科技企业及韩国电商公司Coupang表现大幅滑落。这使得软银上半年度净利较去年同期锐减80.7%，降至3635亿日圆。

软银表示，包含愿景基金营运产生的亏损，集团上季投资亏损总计达1兆6600亿日圆。

孙正义针对软银上半年度结果表示：「我们并不感到骄傲。我们最重要的指标，也就是我们的资产净值，在短短3个月内遽减6兆日圆，这非同小可。」

孙正义还说，这份结果可归结到单一因素：「一言蔽之，就是阿里巴巴。」阿里巴巴是软银单一最大投资部位。

中国当局为加强经济控制而着手打压科技企业，导致阿里巴巴股价依彭博（Bloomberg）数据在7至9月大跌超过30%。

此外，软银所持有Coupang和滴滴出行母公司滴滴全球（DiDi Global）的股份，也分别在上季带来1兆2100亿日圆和3210亿日圆的亏损。其中滴滴同样是北京整顿目标。

孙正义说，滴滴股价「正受到中国政府监管影响走跌。我们持有的其他中国股份大部分也持续重挫」。（译者：张正芊/核稿：施施）

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