抗俄威胁 德国朝野协议砸3兆更新军备

（法新社柏林29日电） 德国政府与保守派反对党之间达成一项协议，将提拨1000亿欧元（约新台币3.12兆）为军队现代化，以对抗俄罗斯的威胁。

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法新社报导，29日入夜后达成的这项协议增设特别预算供军备筹获，也让德国得以达成国防支出在国内生产毛额（GDP）占比2%的北约成员目标。

与会各方告诉法新社，德国联合内阁3党和前总理梅克尔所属的保守派基民党之间，经过数周的艰困谈判后终于拍板定案；协议还涉及修改宪法的预算法规。

德国这笔国防特别支出的财源将另举债筹款；1000亿欧元特别预算的财源不在国家总预算之内。

提拨特别军事预算对德国而言是一政策大转变。德国近年来一直拖泥带水、没遵守自身对北约的支出承诺而引发批评，尤其来自华府的不满。

冷战结束后，德国大幅裁减军队规模，从1990年的50万人削减到如今约20万人。

根据去年12月发布的一份关于军队现况的报告显示，德国海军里能承担全般任务的舰艇竟不到30%，德国也有许多战机根本不太能飞。但俄国2月24日入侵乌克兰，让二战结束后便沉浸和平主义的德国终于动起来愿加大军事投资。（译者：纪锦玲）

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