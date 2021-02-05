抗疫添利器 娇生向美国申请疫苗紧急使用授权

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（法新社华盛顿4日电） 制药巨擘娇生集团（Johnson & Johnson）声明表示，今天向美国卫生主管单位提出2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗紧急授权使用申请。

此一申请过程可能花费数周，但最终娇生疫苗将是继辉瑞（Pfizer）与德国生技BioNTech共同研发的疫苗，以及莫德纳公司（Moderna）疫苗之后，美国核准的第3支疫苗。

娇生的研究性COVID-19单剂候选疫苗，由旗下杨森药厂（Janssen Pharmaceuticals）进行研发。声明说，杨森已向美国食品暨药物管理局（FDA）申请此一疫苗的紧急使用授权。

法新社报导，娇生新疫苗受到高度期待，主因在物流上有两大优点，以冰箱温度就可储存，而不必使用特殊冷冻设备，在配送作业上较容易。

娇生申请后，预期食品暨药物管理局将召开疫苗谘询委员会，对临床资料进行研究后，委员会将传达意见。

疫苗谘询委员会将负责决定，这支疫苗的好处是否胜过风险。

此一程序步骤，辉瑞与莫德纳疫苗大约走了3周时间，但这回可能快些，一旦委员会点头，FDA可能在第2 天就会授权紧急使用。

娇生上周末宣布此一苗疫的首次临床结果；总计在8个国家对近4万4000人进行临床试验。

娇生表示其疫苗整体有效性达66%，对COVID-19重症防疫有效性达85%。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP