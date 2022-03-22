抗衡中俄野心 澳洲成立太空司令部

（法新社雪梨22日电） 澳洲政府今天成立「太空司令部」（Space Command），这个呼应美国太空军（US Space Force）的国防新机构，将确保澳洲在「已很拥挤的」外太空占有一席之地。

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澳洲国防部长杜登（Peter Dutton）表示，新国防部门起始规模不会太大，但他未说明人员数量或预算数字。

杜登对澳洲空军演说时表示，太空「本世纪无疑会变成一个承担更大军事重要性的领域」，「太空日益拥挤且竞争，尤其透过灰色地带活动，竞争与冲突的界线变得愈来愈模糊」。

杜登把太空司令部明确定位为制衡中国与俄罗斯的太空军事野心，在演说中直接点名中俄，以及有意夺占而非分享太空的所有国家。

太空司令部将由空军少将罗伯兹（Cath Roberts）带领，团队成员来自澳洲陆海空军和民间承包商。

杜登表示，司令部「起初规模不太大」，但澳洲未来会需要一支太空部队，此举仿效美国前总统川普（Donald Trump）2019年成立的美国太空军。

美澳两国几个月前刚与英国成立新三方安全联盟AUKUS，澳洲成立太空司令部又为美澳开辟一个可以紧密合作的新领域。

随着选举日期逼近，澳洲保守派政府明确把焦点摆在军力，本月稍早承诺要在2040年前扩军至8万人。

© 2022 AFP