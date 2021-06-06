抗议兴建复旦大学分校 匈牙利民众批讨好中国

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（法新社布达佩斯5日电） 近万匈牙利民众今天在首都布达佩斯抗议总理奥班（Viktor Orban）政府兴建中国复旦大学分校的计画，痛批政府「讨好中国」。

但这项规模庞大的计画，让人对匈牙利外交倾向从西方倒向东方，和国家对中国负债飙升感到不安，也引发北京当局和布达佩斯自由派市长间的外交纷争。

外流的内部文件披露，中国预料将提供13亿欧元贷款来支付兴建复旦分校预估15亿欧元费用的绝大部分。

抗议行动中一张标语写着「不要复旦！要西方，不要东方！」，另一张标语则指控奥班和其执政右派政党「青年民主党」（Fidesz）讨好中国。

抗议现场一名21岁大学生拉迪奇斯（Szonja Radics）向法新社表示：「奥班和青年民主党将自己塑造出一副反共的形象，但事实上共产党人是他们的朋友。」

这场抗议活动是匈牙利今年第一场大型示威活动。据法新社摄影师目测，约1万名民众沿街示威，抗议政府欲兴建复旦大学分校的计画；该校预定于2024年竣工。

根据匈牙利和上海复旦大学校长间签订的协议，这间校园将是复旦在欧洲地区的第一间分校，占地50万平方公尺。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP