抗议印度总理来访 孟加拉警民冲突再添一死

广告 继续浏览后续

（法新社孟加拉纳瑞阳甘吉28日电） 孟加拉连续第3天爆发伊斯兰主义派民众抗议印度教国家主义派印度总理莫迪来访，今天并再度发生警民冲突，至少通报有十多人受伤，包括一名青年伤重不治。

人口大多为穆斯林的孟加拉，若干主要行政区连日出现民众示威，并发生警方朝群众开枪事件，26日和昨天分别造成5人和6人死亡。

示威者大多属于孟加拉强硬派团体「保卫伊斯兰联盟」（Hefazat-e-Islam），他们不满莫迪（Narendra Modi）来访庆祝孟加拉独立建国50周年，指控他引发印度民间对穆斯林的暴力攻击增多。

据孟加拉媒体报导，今天在东北部城市希耳赫特（Sylhet）、东部的婆罗门巴利亚县（Brahmanbaria）和首都达卡（Dhaka）近郊的鲍西拉（Bosila），都出现示威活动。

婆罗门巴利亚县一所医院的医师表示，一名19岁青年在索赖尔村（Sarail）的冲突中受伤，送医后不治，死因还不清楚。当地政府官员表示，另有2人恐怕也丧生。

在达卡附近的纳瑞阳甘吉（Narayanganj）今天也再度出现示威场面。保卫伊斯兰联盟的支持者将连接达卡和港市吉大港（Chittagong）的重要高速公路封锁，并高喊「行动、行动、直接行动」。

数以百计示威者在马路上焚烧家具和轮胎，高呼反莫迪的口号，同时要求当局调查警方开枪。

抗议人士用障碍物把高速公路局部堵住后，警方对群众发射催泪瓦斯和塑胶子弹。一名警方发言人告诉法新社，示威者随后已离开公路。

根据孟加拉最大孟加拉语报纸「曙光日报」（Prothom Alo）报导，今天在纳瑞阳甘吉的冲突至少有15人受伤。

过去2天孟加拉也有其他团体抗议莫迪来访，包括学生、左派人士和其他伊斯兰组织。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP