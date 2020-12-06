抗议整体安全法 法国95人被捕67警受伤

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（法新社巴黎6日电） 法国计划实施的「整体安全法」在全国引发抗议，内政部长达马南（Gerald Darmanin）今天表示，警方一共逮捕95人，有67名员警在示威期间挂彩。

内政部在推特（Twitter）上写道，首都巴黎暴力情况最为严重，共48名员警或宪兵在昨天的街头冲突中受伤。

警方消息人士指出，首都另有一名消防员遭扔掷物击中受伤。

检察官办公室表示，巴黎警方拘留25人，其中两人未成年。

这是巴黎在民众抗议国会审议中的「整体安全法」期间，第2个出现暴力事件的周末。示威者与警方爆发冲突，车辆遭到纵火，还有商家窗户被人砸破。

法国各地周周爆发抗议，让总统马克宏（Emmanuel Macron）的政府头疼不已。上月警方殴打一名非裔音乐制作人，使得社会紧张气氛加剧。

巴黎市官员和其他人也不满警方上月在巴黎市中心拆除一座移民营地的方式。达马南已下令对该案进行调查。

内政部表示，昨天示威人数已显着下滑，全国共5万2350人参与，一周前则有13万3000人；本周巴黎约5000人参加示威，也比上周的4万6000人少。

一名警方消息人士昨天将暴力事件归咎于400至500 名激进分子。

另外，根据地方官员，东部城市南特（Nantes）也爆发冲突，共4名员警和一名宪兵受伤，其中一人是被汽油弹所伤。东部的里昂市（Lyon）同样出现暴力情事。

© 2020 AFP