抗议疫苗强制令 加拿大卡车司机集结渥太华

（法新社蒙特娄28日电） 数以百计的加拿大卡车司机今天在首都渥太华集结，准备举行大规模示威活动，以抗议当局实施跨境疫苗强制令，规定通过美加边界的卡车司机必须施打疫苗。

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法新社报导，卡车司机称为「自由车队」（Freedom Convoy）的抗议队伍，远从太平洋岸的卑诗省（British Columbia）而来，最近几天队伍愈来愈庞大，也更吸引人注意了，他们打算周末在首都市中心的国会山庄（Parliament Hill）举行示威。

加拿大与美国自1月中旬以来实施跨境疫苗强制令，要求通过两国边界的卡车司机必须接种疫苗。美加边界将近9000公里，为世界上最长的陆路边界。

一些卡车司机抨击这道疫苗强制令；司机们也获得特斯拉汽车（Tesla）和太空探索科技公司（Space X）创办人马斯克（Elon Musk）的力挺，他昨天在推特（Twitter）发文指称，这是「加拿大卡车司机条款」。

渥太华警察局长斯隆利（Peter Sloly）今天表示，这场示威活动是全国性的、规模庞大，但不幸的是，本质上是对立的。

斯隆利说，他无法说到底有多少卡车或多少人会在游行中出现，但警告在首都将有「重大交通安全问题」，并要求民众尽可能避开主要道路。

他表示，活动筹划人告诉警方，这是一场和平游行；但斯隆利警告，一些人可能加入活动队伍中「煽动仇恨与暴力」，在首都的政治人物也可能是抗议活动的目标。

当地媒体报导，一些商店已为周末活动关起大门不营业；新闻画面显示，首批卡车队伍抵达国会附近，一边大声呜放喇叭。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）26日为疫苗强制令辩护说，有9成的司机都已接种疫苗。他称前往渥太华的卡车司机只是「少数人」，他们「无法接受疫苗的看法」，不代表大多数加拿大人的意见。

杜鲁道昨天宣布自己接触过COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊者，将依已接种疫苗人士卫生规范隔离5天，目前他的快筛结果为阴性。（译者：纪锦玲）

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