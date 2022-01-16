抗议疫苗通行证 法国数万民众续上街头

(法新社巴黎15日电） 法国国会为COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫立法争论不休之际，法国各大城市今天再度出现数万名示威者走上街头，抗议对未接种疫苗者实施更严格的限制。

广告 继续浏览后续

不过，根据官方估计，这周末现身示威游行的人数远低于上周末。法国内政部估计只达一半。

在首都巴黎，最大规模单一游行是由反欧洲联盟（EU）的极右派总统候选人菲里波（Florian Philippot）号召、从艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）附近出发的队伍。

其他也出现示威群众的法国主要城市，包括波尔多（Bordeaux）、土鲁斯（Toulouse）和里尔（Lille）。

游行民众高喊「对疫苗说不」或「释放乔科维奇」。男子网球世界排名第一的乔科维奇（Novak Djokovic）正和澳洲政府打官司，欲以未接种疫苗的身分参加下周举行的大满贯赛澳洲网球公开赛（Australian Open）。

在波尔多，示威民众巴斯卡（Pascal）告诉法新社：「乔科维奇现在有点像是我们的掌旗手。」

他表示，自己是和波尔多一个网球俱乐部学童的家长一起游行，这个俱乐部的教练可能会因为拒绝接种疫苗而丢了饭碗。

在巴黎，抗议群众带了法国国旗和区旗，示威布条上写着「他们想控制的不是病毒，而是你」等标语。

60多岁的抗议民众克莱儿（Claire）说：「这是纳粹主义、种族隔离主义。我没接种（COVID-19）疫苗。基本上我反对所有疫苗。」

另外2名抗议人士告诉法新社，他们已接种疫苗，但反对对青少年要求疫苗通行证。「我们看不出他们必须接种的原因，因为他们没有危险。」

根据法国内政部发布的警方统计数据，今天全国上街抗议人数为5万4000人，是上周同日示威人数10万5200人的一半。（译者：刘淑琴/核稿：张正芊）

© 2022 AFP