抗议缅甸政变 十万人涌上仰光街头

广告 继续浏览后续

（法新社仰光7日电） 数以万计的抗议者今天涌上缅甸大城仰光（Yangon）街头，进行迄今为止规模最大的反政变示威。部份估计指仰光聚集了10万名抗议者，其他城市也传出大规模示威的消息。

在汽车喇叭声助阵下，仰光的抗议者一边呼喊，一边高举写着「为缅甸伸张正义」的布条。还有人挥舞遭军方拘押领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）所属「全国民主联盟」（NLD）的代表性红旗，向市政厅走去。

20岁大学生齐普乔（Kyi Phyu Kyaw）表示：「我彻底鄙视这场军事政变，我不怕镇压。」

「我每天都会来参加，直到妈妈苏（翁山苏姬）获释为止。」

配备防暴盾牌的员警在仰光市区多个地点阻挡抗议者前进，但仰光市政厅附近仍聚集了一大群人，过程并无任何冲突。一些抗议者还分送玫瑰花给警察。

许多人比出受电影「饥饿游戏」（Hunger Games）启发的3指手势。这个手势在去年泰国的民主抗争期间，成为抵抗的象徵。

18岁经济系学生耶乔（Ye Kyaw）说：「我们会抗争到底。」

「如果我们终结这种军事独裁，下一代就能拥有民主。」

虽然缅甸全国网路遭到封锁，规模与1日军方逮捕翁山苏姬和其他高阶领袖时类似，但周末期间高涨的民怨仍克服了这项困境。

联合国（UN）人权办公室已表示，缅甸当局「应确保完全尊重和平集会的权利，以及示威者不会面临报复」。

缅甸第二大城瓦城（Mandalay）与毛淡棉（Mawlamyine）也出现抗议活动。

除了翁山苏姬和她的一些高阶顾问，目前还有多人遭到关押。确切被捕人数现在还不清楚，但人权监督团体「援助政治犯协会」（Assistance Association for Political Prisoners）昨天表示仍有超过150人被关。

© 2021 AFP