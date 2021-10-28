抚平原民伤痛记忆 教宗方济各将巡牧加拿大

（法新社梵蒂冈27日电） 罗马教廷今天表示，教宗方济各（Pope Francis）将前往加拿大访问。在骇人听闻的教会寄宿学校往日迫害丑闻揭露后，天主教会亟欲改善与原住民的关系。

广告 继续浏览后续

法新社报导，教廷表示：「加拿大天主教主教团（Canadian Conference of Catholic Bishops）已邀请教宗巡牧加国，这也是与原住民达成和解的长期牧养过程之一。」

「教宗已表示，愿在适当的时机巡牧加拿大。」

加拿大天主教会今年9月曾为1世纪前教会寄宿学校的虐待丑闻，「明确地」向原住民致歉。当时这些学校是由加国政府在同化政策下成立。

其中3个寄宿学校旧址已挖掘出1200座以上无名冢，有关方面现仍继续寻找其他旧址。当时原住民儿童被迫就读这些学校。

教宗方济各已对受虐丑闻表示「悲痛」，但至今尚未如同原住民领袖所要求般地道歉。

在1800年代末期到1900年代之间，约有15万名印地安、梅蒂（Metis）和伊努特（Inuit）族儿童被迫在加拿大各地的139所寄宿学校就读，并因此数月甚至数年时间无法见到家人。

© 2021 AFP