抚平美国长期创痛 拜登吁国会立法禁攻击性武器

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（法新社科罗拉多州波尔德23日电） 美国科罗拉多州昨天发生枪击案，造成10人丧生，这是一周内的第二起大规模枪击案，全国要求严格管制枪枝声浪再起，总统拜登也在演说中呼吁禁止攻击性武器。

美国学校、夜店、电影院和许多公众场经常发生大规模枪击案，为社会带来创痛。拜登说：「采取一个共识行动，未来可以拯救许多生命，毋须多犹豫一分钟，更别说多耽搁一小时，我敦促参众两院议员采取行动。」

拜登忆起国会1994年曾克服歧见，通过一项对此类武器的10年禁令，他今天说，「我国可再次针对攻击性武器和高容量弹匣设禁」。

「这不是、也不应是两党议题，而是美国人的议题。这将拯救生命、美国人的性命，我们必须采取行动。」

美国民众压倒性支持加强枪枝管制，但共和党人长期持反对态度，认为那是少数人意见，侵犯了他们拥枪权利。

美国科罗拉多州波尔德（Boulder）一间杂货卖场昨天发生大规模枪击案，造成10人丧生；警方公布凶嫌是21岁男子艾利萨（Ahmad Al Aliwi Alissa），他已被控犯下10起一级谋杀案。

乔治亚州3家按摩水疗馆本月16日接连发生枪击案，造成8人丧命，遇害者有多数是亚裔女性。

两起枪击案再度引发社会呼声，要求政治人物采取行动，但以往熟悉的党派分歧如今也再度浮现。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP