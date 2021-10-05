抢先汤姆克鲁斯 俄罗斯将开拍首部太空电影

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（法新社莫斯科5日电） 俄罗斯预定今天让一名女演员和导演升空，希望抢先美国开拍全球首部太空电影。如果成功，这些俄罗斯人员将比美国男星汤姆克鲁斯早一步上太空拍片。

美国「不可能的任务」（Mission: Impossible）系列电影男星汤姆克鲁斯（Tom Cruise）、美国国家航空暨太空总署（NASA）及太空探索科技公司（SpaceX）今年稍早曾宣将合作上太空拍电影。

法新社报导，俄罗斯37岁女演员尤莉雅佩雷西德（Yulia Peresild）和38岁导演克里姆斯彭科（Klim Shipenko），预计格林威治时间8时55分（台湾下午4时55分）在哈萨克贝康诺太空发射场（Baikonur Cosmodrome）升空。

他们将在资深太空人希卡普罗夫（Anton Shkaplerov）引领下，搭乘联合号（Soyuz）MS-19太空船升空，在国际太空站（ISS）展开12天的任务，拍摄电影「挑战」（The Challenge，暂译）。

先前这部电影的情节和预算大多保密，不过俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）透露，这是关于一个女医师被派往国际太空站救太空人的故事。

克里姆斯彭科昨天穿着飞行服现身线上记者会，这位导演称此片是「一场实验」，他坦言「有些地方会成功，有些不会」。

他和尤莉雅佩雷西德预计在17日返回地球，过去6个月待在国际太空站的太空人诺维茨基（Oleg Novitsky）也会搭乘太空舱一同回来。

© 2021 AFP