抢攻先买后付市场 PayPal砸747亿迎娶Paidy

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（法新社纽约7日电） 美国线上支付巨头PayPal今天在声明中宣布，将斥资27亿美元（约新台币747亿元）收购日本即时信贷金融科技公司Paidy。报导指出，这是「先买后付」市场蓬勃发展的新迹象。

2008年在东京创立、目前拥有600万会员的Paidy，允许线上商家向客户提供信用赊销和分期付款。

Paidy已从美国高盛集团（Goldman Sachs）和PayPal私募股权部门PayPal Ventures等投资者手中，筹集到大约4亿美元资金。

根据今天发布的声明，PayPal砸下3000亿日圆（27亿美元）迎娶Paidy，「主要以现金支付」。

两家公司预计将在2021年第4季完成交易，但须获得监管机构批准。

收购完成后，Paidy将保留其品牌并继续以此为名营运。

两家公司4月已建立合作伙伴关系，允许全球所有支援PayPal支付的电商向日本Paidy用户提供信用赊销服务。

PayPal说，公司自2010年开始深耕日本，迄今拥有超过430万个活跃帐户。

亚马逊（Amazon）8月底才宣布与支付业者Affirm Holdings建立合作伙伴关系，将针对消费金额超过50美元的情况提供分期付款，而今天曝光的这笔并购案，更显见「先买后付」公司正蓬勃发展。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP