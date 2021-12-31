护卫达赖喇嘛逃离西藏印度士兵 仅存一位辞世

（法新社印度达兰萨拉31日电） 1959年护卫西藏精神领袖达赖喇嘛逃离西藏的一小群印度士兵当中，唯一仍在世的士兵达斯所属军团今天表示，达斯已于27日辞世，享寿85岁。

广告 继续浏览后续

现年86岁的达赖喇嘛（Dalai Lama）年轻时便逃抵印度。他当年在7名印度士兵护送下，假扮成士兵躲避中国部队侦查，经历13天跋涉翻越喜马拉雅山脉，于1959年3月31日抵达印度东北部阿鲁纳查省（Arunachal Pradesh）。 当年22岁的达斯（Naren Chandra Das），才刚在印度历史最悠久准军事部队阿萨姆步枪队（Assam Rifles）完成训练。他日前在印度东北部阿萨姆省（Assam）的住家离世。

已退役的达斯去年接受印度媒体访问时，描述他和其他士兵如何徒步陪同骑在马上的达赖喇嘛翻越崎岖山路。他回忆道，他们在护卫达赖喇嘛抵达安全地点途中，不准和达赖交谈。

否认寻求西藏独立的达赖喇嘛，其后一直流亡居住在印度北部。

达赖喇嘛和达斯在2017年有一场感人的重逢，这是两人相隔近60年后首度见面。当时达赖对达斯说：「我看着你的脸，现在意识到自己一定也非常老了。」

隔年达斯获邀前往达兰萨拉（Dharamsala）。达赖喇嘛在印度政府准许下，于当地成立西藏流亡政府。

关于这段行程，达斯去年透露：「我和家人一同前往。他（达赖喇嘛）在那里拥抱我。他还给了我一个纪念物。我永远不会忘记那场会面。」（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP