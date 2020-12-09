报告指中国搜集大数据 加紧滥捕新疆穆斯林

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（法新社北京9日电） 总部设在美国的非政府组织「人权观察」今天发布报告指出，中国利用举报可疑行为的电脑程式在新疆「任意」挑选并逮捕穆斯林，这份报告详述大数据在镇压新疆地区所扮演的角色。

人权观察（Human Rights Watch）表示，一份外泄的警察资料上列出超过2000名在新疆阿克苏（Aksu）地区被拘押者的名单，这是中国如何利用电脑科技变本加厉压迫穆斯林的进一步证据。

中国的新疆政策受到国际社会越来越多批评。人权团体表示，至少有100万维吾尔族人与其它主要是穆斯林的少数民族，被关押在「再教育营」。但中国称这是职业训练中心，目的是灭除恐怖主义与提升就业机会。

北京政府近年以反恐为名，大幅增加在新疆的监控经费，在各地装设脸部辨识、虹膜扫描、DNA搜集和人工智慧设备。

人权观察表示，他们从一位匿名人士取得这份名单，上面详列从2016年中到2018年年底遭到拘押的人。这个消息来源之前曾提供阿克苏一处设施内的影音资料。

人权观察举一位遭拘押「T女士」（Mrs T）的例子，她遭监禁的原因是「和某些敏感国家有关联」，资料上写道，她曾接到许多来自一个外国号码的电话。而事实上，这些电话是她的姊姊打来的。

人权观察研究人员与这名姊姊谈话后了解，她妹妹在新疆遭警察讯问，并被关进再教育营，自此后她未再能直接与新疆的家人连系。

人权观察说，这些人是被一个称为「一体化联合作战平台」（Integrated Joint Operations Platform，IJOP）的电脑计画举报。这个平台搜集新疆监视系统的资料，然后再由官员决定是否将遭举报的人送到再教育营。

但资料显示，「绝大多数」被举报者的行为都符合当局认定的合法行为，例如与海外亲属通电话。拘押名单上约只有10%的人涉及恐怖主义或极端主义。

根据法新社取得的部分名单内容，许多人被拘押的原因只是「联合平台」标示了他们。

基于担心外泄名单者的安全，人权观察未公布全部名单。

阿克苏政府与新疆当局尚未回应法新社的置评请求。

© 2020 AFP