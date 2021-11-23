报告：不良饮食不仅危害人类健康 也会破坏地球环境

（法新社巴黎23日电） 今天公布的一份评估报告指出，受到食物过多或不足影响，全球有近半人口营养不良，这对人类健康和地球环境都会产生广泛影响。

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全球营养报告（Global Nutrition Report，GNR）是对全球营养与相关健康问题的年度调查分析。最新报告发现，目前全球48%的人不是吃太少就是吃太多，不良饮食导致他们超重、肥胖或是体重过轻。

报告指出，依照目前的速度，世界卫生组织（WHO）设定的9项「2025年全球营养目标」中，将有8项无法达成。

上述目标包括减少儿童消瘦（child wasting，指相对其身高而言，儿童体重过轻）、发育迟缓（child stunting，指相对其年龄而言，儿童身高太矮），以及成人肥胖。

报告估计，如今全球有近1.5亿名5岁以下儿童发育迟缓；超过4500万名儿童有消瘦状况，近4000万儿童超重。

研究人员也发现，全球有超过40%、即22亿个成人超重或肥胖。

GNR独立专家小组主席米察（Renata Micha）告诉法新社，「自2010年以来，不良饮食造成的可避免死亡人数增加了15%，现在不良饮食占所有成年人死亡人数的1/4。」

米察还说，「全球调查显示，我们的饮食在过去10年中都没有改善，现在这对人们健康和地球环境构成重大威胁。」

GNR估计，到2030年为止，全球营养支出必需每年增加近40亿美元，才能达到减少发育迟缓、儿童消瘦、产妇贫血，以及增加母乳喂养的目标。

© 2021 AFP