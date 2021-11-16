报告：辉瑞、BioNTech和莫德纳每分钟6.5万美元入袋

（法新社华盛顿16日电） 根据最新分析报告，美国辉瑞大药厂、BioNTech和莫德纳，因研发的疫苗高度成功，三家公司平均每分钟入袋6.5万美元，而贫穷国家仍有许多人未接种疫苗。

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「人民疫苗联盟」（People's Vaccine Alliance）表示，这三家公司将大部分的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗卖给富有国家，却对低所得国家弃而不顾。

人民疫苗联盟根据三家公司的财报数据估算，它们今年税前获利总计340亿美元，换算后相当于每秒赚逾1000美元，每分钟6万5000美元，或每天9350万美元。

人民疫苗联盟旗下成员非洲联盟（African Alliance）的通讯主管谢云（Maaza Seyoum）说：「少数几家公司每小时获利数以百万计美元，令人厌恶。」

「辉瑞（Pfizer）、BioNTech 和莫德纳（Moderna）利用它们的独占地位优先处理获利最丰的富有国家合约，却对低所得国家弃而不顾。」

人民疫苗联盟表示，辉瑞和BioNTech已运交给低所得国家的疫苗不到1%，莫德纳也才0.2%。

目前，低所得国家有高达98%的民众未完整接种疫苗。

相较之下，阿斯特捷利康（AstraZeneca）和娇生（Johnson & Johnson）则以非营利为原则提供疫苗，尽管这两家公司先前表示，预期在疫情逐渐平息后，将会结束这类安排。

人民疫苗联盟表示，尽管获得公共资金挹注超过80亿美元（约新台币2224亿元），辉瑞、BioNTech和莫德纳拒绝接纳外界呼吁，透过世界卫生组织（WHO）将疫苗技术移转给中低所得国家的厂商，以提高全球供应量，压低疫苗价格，拯救数以百万计生命。

人民疫苗联盟表示，辉瑞执行长博尔拉（Albert Bourla）批评技术移转是「危险想法」，但WHO本月稍早批准印度研发的疫苗Covaxin，证明发开中国家也有能力和技术。

© 2021 AFP