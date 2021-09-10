报告：911反恐战争 让微软等科技巨头荷包满满

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（法新社华盛顿10日电） 911恐怖攻击事件即将迎来20周年，3个组织发布联合报告显示，自从美国展开所谓「反恐战争」，美国国防部等政府机构和亚马逊、微软等科技巨头签订的合约，让它们大发利市。

根据9日发布的「科技巨头贩卖战争」（Big Tech Sells War）报告，从2004年起，亚马逊（Amazon）、脸书（Facebook）、谷歌（Google）、微软（Microsoft）与推特（Twitter）等科技巨头签订的政府合约呈现爆发式成长。

报告指出，这些公司签订的政府合约「主要都是与反恐战争有关的机构」。「从2004年到今天，联邦政府向这些科技巨头购买了许多服务，尤其是五角大厦和国土安全部。」

从2001年起，由于国防产业朝数位化发展，美国军方与情报机构对云端运算与GPS软体的需求剧增。

倡议团体种族与经济行动中心（Action Center on Race and the Economy, ACRE）、LittleSis和MPower Change发布的联合报告显示，从2004年起，光是美国国防部和科技巨头签订的合约价值就高达438亿美元（约新台币1.2兆元）。

报告称，对科技公司花费最钜额的前5名政府机构，有4个以外交政策为核心，或直接与全球反恐战争有关。

报告指出，亚马逊和微软近几年尤其领先其他科技公司，当中亚马逊在2019年的联邦与转包合约数，几乎是2015年的5倍，微软则更多，高达8倍。

报告表示，微软在前美国总统川普执政期间，国防合约数目飞跃成长，在2016年到2018年期间增为6倍。

而在近几年，与「传统」军事与国防承包商雷神公司（Raytheon）和诺斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）等签署的合约反而减少。

法新社联系5大科技巨头要求置评，尚未获得回应。

© 2021 AFP