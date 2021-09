报告：911反恐战争 让微软等科技巨头荷包满满

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿10日电) 911恐怖攻击事件即将迎来20周年,3个组织发布联合报告显示,自从美国展开所谓「反恐战争」,美国国防部等政府机构和亚马逊、微软等科技巨头签订的合约,让它们大发利市。

根据9日发布的「科技巨头贩卖战争」(Big Tech Sells War)报告,从2004年起,亚马逊(Amazon)、脸书(Facebook)、谷歌(Google)、微软(Microsoft)与推特(Twitter)等科技巨头签订的政府合约呈现爆发式成长。

报告指出,这些公司签订的政府合约「主要都是与反恐战争有关的机构」。「从2004年到今天,联邦政府向这些科技巨头购买了许多服务,尤其是五角大厦和国土安全部。」

从2001年起,由于国防产业朝数位化发展,美国军方与情报机构对云端运算与GPS软体的需求剧增。

倡议团体种族与经济行动中心(Action Center on Race and the Economy, ACRE)、LittleSis和MPower Change发布的联合报告显示,从2004年起,光是美国国防部和科技巨头签订的合约价值就高达438亿美元(约新台币1.2兆元)。

报告称,对科技公司花费最钜额的前5名政府机构,有4个以外交政策为核心,或直接与全球反恐战争有关。

报告指出,亚马逊和微软近几年尤其领先其他科技公司,当中亚马逊在2019年的联邦与转包合约数,几乎是2015年的5倍,微软则更多,高达8倍。

报告表示,微软在前美国总统川普执政期间,国防合约数目飞跃成长,在2016年到2018年期间增为6倍。

而在近几年,与「传统」军事与国防承包商雷神公司(Raytheon)和诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman)等签署的合约反而减少。

法新社联系5大科技巨头要求置评,尚未获得回应。

© 2021 AFP