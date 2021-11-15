报告：PM2.5年夺欧洲30万人性命

（法新社哥本哈根15日电） 欧洲环保署（European Environment Agency）今天表示，2019年细悬浮微粒在欧洲造成的早死人数减少10%，但这种看不见的杀手仍造成多达30万7000人早死。 根据欧洲环保署报告，如果欧洲联盟（EU）成员国遵循世界卫生组织（World Health Organisation）最新空气品质指南，2019年相关死亡数字还可能减半。

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2018年与细悬浮微粒相关死亡数字估计为34万6000人，较2019年明显减少，部分是因为天气有利，但主要原因还是欧洲各地空气品质改善。

粒径在2.5微米(μm)以下之粒状污染物，称为「细悬浮微粒」（PM2.5）。 根据这份报告，1990年代初期，细悬浮微粒在欧盟27国造成近100万人早死，2005年降至45万人，大减一半以上。 2019年，细悬浮微粒分别造成德国5万3800人、义大利4万9900人、法国2万9800人、西班牙2万3300人早死。此外，波兰有3万9300人因细悬浮微粒早死，是人均死亡数最高的国家。 欧洲环保署也记录了与另两种污染物相关的早死人数，但未列入总死亡人数，以免重复计算。 2018至2019年间，二氧化氮造成的死亡减少1/4，来到4万人。2019年地面臭氧（ground-level ozone）造成的死亡也减少13%，来到1万6800人。 欧洲环保署说，空气污染仍是欧洲人健康最大的环境威胁。

© 2021 AFP