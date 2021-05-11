报复哈玛斯 以色列空袭加萨击中130军事目标

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（法新社耶路撒冷11日法电）巴勒斯坦好战组织发射多枚火箭攻击以色列后，以色列也以空袭加萨地区作为报复。以色列军方今天表示，以军击中130个「军事目标」，击毙15名「哈玛斯和伊斯兰圣战分子」。

以色列军方发言人康里克斯（Jonathan Conricus）对记者说：「我们已经击中130个军事目标，其中大多属于哈玛斯。」哈玛斯是控制加萨走廊（Gaza strip ）的伊斯兰组织。

康里克斯说：「根据目前估计，我们已经击毙15名哈玛斯和伊斯兰圣战组织分子。」

巴勒斯坦穆斯林与以色列安全部队在耶路撒冷艾格撒（Al-Aqsa）清真寺发生冲突，造成数以百计巴勒斯坦人受伤，这场动乱所引发的暴力情势正不断激化。

哈玛斯要求以色列部队在格林威治时间10日15时（台北时间10日23时）前撤离伊斯兰教第3大圣地艾格撒清真寺。

期限届满后不久，哈玛斯和其他武装团体在以色列封锁的加萨走廊朝以色列发射多枚火箭，包括耶路撒冷地区。

康里克斯说，自昨天以来，已有超过200枚火箭从加萨地区射向以色列，其中超过90%遭以色列铁穹（Iron Dome）防空系统拦截。

加萨卫生当局表示，以色列空袭酿成22人死亡，其中包括9名孩童。

康里克斯说，以色列尚无法证实或否认空袭导致加萨走廊平民死伤。

他告诉记者，迄今锁定的目标包括位于加萨的武器制造和储存设施、训练营地和军事基地，此外，一名好战组织指挥官的住所和「哈玛斯情报中心」也是攻击目标，但未提供更多细节。

「我们正处于反击的初步阶段…一切还将继续。」

© 2021 AFP