报复外交制裁 俄罗斯驱逐31欧洲外交官

（法新社莫斯科19日电） 俄罗斯今天宣布，驱逐3个欧洲国家的31名外交官，这是俄罗斯入侵乌克兰引发欧洲国家驱逐俄罗斯外交官后，莫斯科采取的以牙还牙作法。

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俄罗斯外交部宣布15名荷兰外交官为「不受欢迎人物」，并给他们两周时间离开。

比利时上个月驱逐21名俄罗斯大使馆人员，莫斯科今天也给部分比利时大使馆人员两周时间离开。

比利时外交部告诉法新社，莫斯科这项措施针对12名外交官。

莫斯科还要求4名奥地利外交官在周日前离开，凸显出俄罗斯与自冷战以来一直相对中立的国家奥地利关系破裂。

比利时认为俄罗斯的决定「完全没有道理和毫无根据」，并遗憾这项措施增加「俄罗斯的国际外交孤立」。

荷兰外交部长胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）说：「我们现在将看到，这么多的同事必须离开莫斯科和圣彼得堡会造成什么后果。」

莫斯科宣布驱逐欧洲外交官的前一周，奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）成为俄罗斯2月24日发动侵略乌克兰战争以来，第一位拜访俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的欧洲国家领袖。

俄罗斯尚未回应德国和法国各自驱逐40名莫斯科外交官的决定，意味着可能很快就会有更多驱逐行动。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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