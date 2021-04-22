报复核设施附近遇袭 以色列空袭叙利亚酿1死3伤

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（法新社耶路撒冷22日电） 自叙利亚境内发射的一枚飞弹，击中以色列南部秘密核子设施附近后，以色列今天凌晨对叙利亚展开报复空袭，造成1名叙利亚官员丧命以及3名士兵受重伤。

自从叙利亚境内2011年爆发内战以来，以色列经常对叙利亚展开空袭，大部分锁定伊朗人和黎巴嫩真主党（Hezbollah）部队以及政府军为攻击目标。

在以色列于今天凌晨发动报复空袭前，自叙利亚发射的一枚飞弹，飞向狄莫纳（Dimona）核子反应炉所在的以色列南部。

以色列军方表示，距离那个核子设施不远的阿布格伦纳（Abu Qrenat）贝杜因族（Bedouin）村庄空袭警报声大作，以色列军方其后空袭叙利亚境内多个防空阵地。

不到2周前，伊朗纳坦兹（Natanz）核子设施发生爆炸，德黑兰当局指控其宿敌以色列搞恐怖破坏。

以色列国防军发推文表示：「自叙利亚境内朝以色列南部尼格夫（Negev）发射一枚地对空飞弹。我们做出回应，攻击发射飞弹的那个防空阵地以及叙利亚境内其他地对空飞弹阵地。」

设在英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，以色列展开的报复空袭，造成1名叙利亚官员丧命以及3名士兵受重伤，并称以色列的空袭行动摧毁多个防空阵地。

国营叙利亚新闻社（SANA）报导称，以色列空袭造成若干实质损失，但叙利亚防空部队成功拦截大部分来袭飞弹。

以色列方面尚未传出任何伤亡或损害消息。

© 2021 AFP