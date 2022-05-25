报复美国入侵 伊拉克人密谋暗杀前总统小布希

（法新社华盛顿24日电） 美国司法部今天说，一名在美国寻求政治庇护的伊拉克男子，密谋杀害美国前总统小布希（George W. Bush）。

广告 继续浏览后续

根据美国联邦调查局向俄亥俄州首府哥伦布（Columbus）联邦法庭提交的书面证词，52岁的希哈布（Shihab Ahmed Shihab）告诉联邦调查局线民，他想透过墨西哥边界将至少另外4名伊拉克人偷运到美国实施暗杀阴谋。

这个袭击小组其中两名成员是前伊拉克情报人员，其他成员来自伊斯兰国（Islamic State）或另一个总部设在卡达（Qatar）被希哈布称为「艾瑞德」（al-Raed）的强硬派组织。

文件显示，希哈布告诉线民，他们想杀死小布希，小布希在2003年下令入侵伊拉克，「因为他们认为他（小布希）要对杀害许多伊拉克人，分裂整个伊拉克负责」。

希哈布告诉线民，他是伊斯兰国前任首脑巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的表兄弟，并在美国入侵伊拉克后的几年杀害美国人。

希哈布今天稍早被捕，并在联邦法庭以涉嫌移民犯罪、协助和教唆企图谋杀前美国官员罪名遭到起诉。

居住在哥伦布的希哈布和那名线民，甚至在德州达拉斯监视与小布希有关的地点，并讨论如何获得枪支、安全官员制服和用于这项阴谋的车辆。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2022 AFP