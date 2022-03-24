报导基辅遭炮轰惨况 俄罗斯女记者遇害

（法新社基辅23日电） 俄罗斯调查性新闻媒体The Insider今天表示，旗下一名俄籍女记者今天在俄军炮轰乌克兰首都基辅一处住宅区时遇害身亡。这是最新一位死于俄乌战争中的记者。

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The Insider在网站上表示，鲍琳娜（Oksana Baulina）在基辅拍摄由俄军炮轰造成的破坏时，死于战火，还有一名平民与鲍琳娜同样命丧这场袭击，另有2人受伤。

The Insider指出，这件事让鲍琳娜决定离开俄国，并持续替The Insider报导俄罗斯的贪腐问题。俄罗斯1个月前入侵乌克兰后，鲍琳娜从基辅和乌克兰西部的利维夫（Lviv）替The Insider发出数则报导。

The Insider向鲍琳娜的家属和亲友致上最深的哀悼，鲍琳娜的同事也纷纷诉诸社群媒体来悼念她的离世。

在纳瓦尼反贪腐基金会和鲍琳娜共事的米洛夫（Vladimir Milov）矢言替她复仇。米洛夫在推特（Twitter）上说：「我永远不会忘记她。我承诺，那些应该为她的死负责的人，不会仅是受审和判决就能 了事。」

乌克兰记者工会主席托米连科（Sergiy Tomilenko）在脸书（Facebook）声明中证实鲍琳娜的死讯，表示她在报导炮轰后的情况时，被新一波炮轰击中。

© 2022 AFP