报导枢机主教性侵案 澳洲媒体违禁言令罚110万澳元

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（法新社雪梨4日电） 澳洲10多家大型新闻机构因违反法院禁止报导枢机主教派尔（George Pell）2018年性侵儿童遭定罪案的法院禁言命令，今天遭判处110万澳币（约新台币2334万元）罚金。

这些新闻机构因漠视法庭禁言令被认定犯下21项藐视法庭罪。派尔涉嫌对两名唱诗班男童伸出魔爪，遭定罪服刑一年后，上诉案在联邦高等法院判决出现大逆转，判定派尔无罪。

这些新闻机构总计被判处110万澳币（约新台币2334万元）以及另支付65万澳币（约新台币1380万元）法庭费用。

这些新闻机构已与法院达成认罪协商，因此针对18 名记者与编辑的蔑视法庭指控遭撤销。若被定罪，这些记者与编辑恐得入监服刑。

在今天的判决中，维多利亚州最高法院法官狄克森（John Dixon）表示，被告先前的认罪答辩「没有展现出很大程度的悔意和忏悔」，而是刻意保护员工免遭定罪。

大部分罚金是针对澳洲最大两家媒体集团旗下报纸和网站，即梅铎（Rupert Murdoch）的新闻集团（News Corp）与九号台娱乐控股公司（Nine Entertainment）。

© 2021 AFP