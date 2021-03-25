报导：魔术明星中锋佛契维奇交易至公牛

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（法新社纽约25日电） NBA交易大限在台湾时间26日凌晨3时截止，权威运动媒体ESPN报导，奥兰多魔术队将明星中锋佛契维奇（Nikola Vucevic）交易至芝加哥公牛队。

ESPN知名记者「沃神」沃纳洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，魔术将蒙特内哥罗籍的佛契维奇与大前锋艾密努（Al-Farouq Aminu）送往公牛，换来公牛中锋卡特（Wendell Carter Jr.）、前锋波特（Otto Porter Jr.）及2021、2023年的首轮选秀权。

这项交易似乎是魔术队重建的一环，稍早前也传出魔术把法国籍后卫福尼耶（Evan Fournier）卖到波士顿塞尔蒂克，换来两个第二轮选秀权。

30岁的佛契维奇曾两度当选明星球员，过去几年无疑是镇队之宝，本季平均砍下24.5分是生涯最佳，另抓下11.8个篮板。

佛契维奇2019年与魔术签下4年1亿美元的合约，如今合约还剩两年。他在2011年选秀会由费城76人队于首轮第16顺位选中，新秀球季结束后被交易到魔术，生涯场均16.7分、10.3篮板。

© 2021 AFP