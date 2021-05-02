抱怨苏雷曼尼影响外交 伊朗外长挨批求原谅

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（法新社德黑兰2日电） 伊朗外长查瑞夫今天恳求已故革命卫队指挥官苏雷曼尼的家人原谅他，因为他在外泄的录音中抱怨，备受尊崇的苏雷曼尼对外交事务的影响力太大。

苏雷曼尼（Qasem Soleimani）生前担任伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）的国外行动指挥官，去年在邻国伊拉克遭遇美国空袭丧命。

伊朗境外媒体4月25日公布查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）3小时的录音，他在当中谈到伊朗军方对外交事务影响力过大，并提到苏雷曼尼扮演重要角色。

根据美国「纽约时报」（The New York Times），查瑞夫在录音中说：「（伊朗）伊斯兰共和国受军事领域支配。我为军事领域牺牲外交，而非军事领域为外交服务。」

现在伊朗即将举行总统大选，伊朗人员也在奥地利维也纳与列强谈判恢复核子协议，这段录音引发热议。保守派政治人物和媒体为此抨击查瑞夫，因为提到苏雷曼尼戳到痛处。

查瑞夫今天在社群媒体Instagram上写道：「我的评论不会削弱烈士苏雷曼尼的地位和不可替代的角色。」

「钟爱伟大烈士苏雷曼尼少将及其家属，尤其是他勇敢的女儿杰纳布（Zeinab）的人，他们的真诚感情受到伤害。对于杰纳布，我跟对自己的孩子一样看重她。」

查瑞夫表示：「如果我知道发言当中有一字一句会对外公开，我就不会这么说。」

「我已原谅我认为指控我的所有人…我希望伟大的伊朗人民、所有喜爱（苏雷曼尼）的人，尤其是仁慈的苏雷曼尼家族，也能够原谅我。」

© 2021 AFP