抵制2022北京冬奥 美前国务卿蓬佩奥表态支持

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（法新社华盛顿5日电） 美国抵制2022年北京冬季奥林匹克运动会的呼声，今天获得前美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）支持，他称中国从事「恶毒」活动，不适任奥运主办国。

蓬佩奥在美国前总统川普在任时，是层级最高的外交官员，当时就不遗余力地批评中国。他表示，川普政府在卸任前几个月，仍试图说服国际奥会（IOC）改在别处举办2022年冬季奥运。

蓬佩奥接受保守派电台节目主持人修伊特（Hugh Hewitt）访问时说：「我希望我们的运动员有机会参加奥运，他们值得（站上那样的大舞台）。」

他说：「但是终究，我们不能允许美国运动员到中国去，鼓励中国共产党继续做他们正在做的那些恶毒事。」

「奥运是自由和运动员天赋的体现，因此在北京办奥运会是完全不合适的。」

前美国驻联合国大使海利（Nikki Haley）等部分共和党人呼吁抵制2022北京冬奥，蓬佩奥也是其中一员，他被认为是2024年美国总统大选的可能候选人之一。

有些人将抵制北京冬奥与中国大规模监禁维吾尔族穆斯林联系在一起，蓬佩奥在他的国务卿任期最后一天，宣告中国这项政策是种族灭绝行为。

接替蓬佩奥担任国务卿的布林肯（Antony Blinken ）曾赞同将中国对维吾尔人的打压认定为种族灭绝，但现任总统拜登政府，正如川普当政时一样，在抵制北京冬奥一事上，并未表达立场。北京冬奥预计于明年2月4日到20日举行。

中国谴责抵制北京冬奥的呼声，并否认种族灭绝的说法，称中国政府是在为少数民族提供职业培训，以防伊斯兰极端主义趁虚而入。

美国曾在1980年带头抵制莫斯科奥运，因为当时的苏联入侵阿富汗；而苏联为了报复，也在1984年抵制洛杉矶奥运。

© 2021 AFP