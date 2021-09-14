抵销美反中压力 陆外长出访新加坡会见总理

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（法新社新加坡14日电） 中国外长王毅出访东南亚，今天与星国总理李显龙会谈。王毅选在在美国副总统与国防部长前脚刚走出访东南亚，反制美国组建抗中网络、维持北京在区域影响力的意味浓厚。

美国副总统贺锦丽与国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）日前相继到访星国，大肆抨击北京在亚洲的逼人作为。

拜登政府高层到访东南亚，是想修补川普政府时期的莽撞外交、与区域盟邦重修旧好并组建对抗中国崛起的阵线。

不过新加坡已表明不愿在美中选边站的态度。

除新加坡外，王毅这回东南亚之行也会到越南、柬埔寨，造访的都是先前美方高层所到地方。

李显龙表示欢迎王毅到访，两人重申中星两国长久的联系与往来，也对国际和区域形势发展进行富有成果与坦率的讨论。

李显龙指出，尽管疫情下国际环境充满挑战，两国持续紧密合作，分享资源和专长以更好应对疫情。新加坡欢迎中国对本区域的持续贡献，也将继续与中国一同努力建设更和谐、和平的世界。

王毅稍早已与星国外长维文（Vivian Balakrishnan）会面，维文除期待「区域全面经济伙伴协定」（RCEP）早日生效，也对中国加入「跨太平洋伙伴全面进步协定」（CPTPP）的意愿表示欢迎。

© 2021 AFP