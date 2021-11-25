抽中维珍银河太空机票 安地卡及巴布达幸运儿将带女儿飞

（法新社华盛顿24日电） 中美洲岛国安地卡及巴布达的健身教练薛哈芙抽中两张太空机票，价值100万美元（新台币2805万元），将成为维珍银河首批太空旅客，她打算带着女儿踏上这个千载难逢的旅程。

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44岁的薛哈芙（Keisha Schahaff）说，她想跟17岁的女儿一起穿越地球终极边疆。她的女儿在英国留学，梦想是未来为美国国家航空暨太空总署（NASA）工作。

维珍银河公司（Virgin Galactic）创办人布兰森（Richard Branson）11月初现身薛哈芙的加勒比海住家，给了她一个惊喜。薛哈芙告诉法新社：「我以为我只是在接受Zoom线上访问，后来看到布兰森走进来，我开始放声尖叫！实在是无法相信。」

薛哈芙参加了维珍银河在Omaze平台举办的募款抽奖活动，最后赢得两张太空机票。这场活动最后募到170万美元，将捐给非政府团体「让人类上太空」（Space for Humanity）。

主办单位没有公布薛哈芙捐赠的金额，但捐款最低额度为10美元。维珍银河在声明中说，这项活动在8周内吸引16万5000人参与。

维珍银河今天宣布中奖名单，是为了展现人人都有机会到太空观光，尽管对大多数的人而言，目前票价仍然高到令人咋舌。

布兰森说：「能让所有年龄与背景的人都有公平机会前往太空，让他们返回地球后有机会领导并激励他人，维珍银河过去20年致力于此。」

71岁的布兰森7月参与维珍银河前往太空的测试任务，抢先蓝源公司（Blue Origin）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）几天登上太空，在亿万富豪太空争霸战中先驰得点。

维珍银河已预售约700张太空机票，其中600张是在2005年到2014年售出，每张票价达25万美元，今年8月以后再售出100张，票价调整为45万美元。

维珍银河的目标是在商业飞行推出前，总共售出1000张太空机票，而第一个商业飞行航班将在2022年底起飞。

维珍银河计画推出的太空之旅，包含几分钟的零重力体验，届时一架巨型运输机将载着太空飞机从传统跑道起飞，在飞到一定高度后释出外观像大型私人喷射机的太空飞机。

太空飞机之后点燃自己的火箭引擎，爬升到超过海平面80公里处，之后就在熄火无动力情况下滑回地表返抵地面跑道。根据美国军方，海平面以上80公里处是地球大气层与外太空的交界线。

© 2021 AFP