担心俄国攻打家乡 旅居波兰乌克兰人忧心如焚

（法新社华沙29日电） 俄罗斯在乌克兰边境集结大军蓄势待发，旅居波兰的150万名乌克兰移民社群为此惶惶不可终日，忧心家乡遭到进犯。

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詹克（Hrystyna Zanyk）是其中一人，她搬到邻国波兰已有9年。她告诉法新社：「气氛紧张、焦虑。我们担心还留在乌克兰的至亲。」

从家乡传回的消息一点也无法令人安心：俄罗斯在乌克兰边境派驻超过10万大军与强大军备，西方国家忧心俄国会发动进攻。

詹克是波兰的乌克兰周刊Our Word总编辑，她说：「我们在这里很安全，远离整个局势，但每个人都揪着心观看情势发展。」

波兰有约5万名少数民族，另有约30万名持有居留许可的乌克兰人，但实际居住在波兰的乌克兰人可能更多。

住在华沙的26岁收银员萨夫钦（Lessia Savchyn）说：「我们寄钱回家，让他们付房租、电费帐单，买药和食物。我永远不会回去乌克兰…那里根本无法生活。」

不过，曾参加乌克兰东部战役的多夫任科（Dmytro Dovzhenko）说，一旦俄国开战，他准备返乡支援。

多夫任科管理一个互助基金会，替在欧盟成员国定居的乌克兰退伍军人提供支援。他曾在2014年到2019年参军，现在和家人定居波兰西南部的弗罗茨瓦夫（Wroclaw）。

他告诉法新社：「如果乌克兰需要我们，有7成的人准备返国。如果大战要开打，我们会重新入伍，会做到必要的事。」

但他也承认，对于俄罗斯和乌克兰边境的消息，他「已经无感」。「这场战争已经打了8年，什么都没变。」

他表示：「现在情势有好一些，因为我们得到其他国家的帮助。」意指国际帮忙缓和情势。

波兰的乌克兰人联合会（Association of Ukrainians）成员库皮兹（Miroslaw Kupicz）说，西方的介入「是一件好事，即使来得有点晚。」

© 2022 AFP