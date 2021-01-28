担忧疫情升温 亚股全数收黑

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（法新社香港28日电） 施打疫苗计画进展缓慢、染疫人数激增、经济复苏乏力和股市估值高形成的完美风暴冲击亚洲股市，亚股今天跟随美股和欧股跌势，全数收黑。

在好几个股市指数走高长达数个月，不只创纪录，甚至写下空前新高后，投资人近几周开始担心何时会有修正，分析师说出现一些跌幅是可预期的。

美国联邦准备理事会（Fed）警告，北半球时序进入秋冬，使得新一波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情加重，迫使各国政府再度实施严格的防疫措施，经济也陷入挣扎。

联准会表示，「近几个月经济活动和就业复苏的步伐开始放缓」，在可预见的未来会维持极度宽松货币政策。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）说：「整体经济活动仍低于疫情前的水准，未来发展仍相当不确定。」

东京股市下跌1.53%，香港股市重挫2.55%，上海股市挫跌1.91%，台北股市下挫1.82%，首尔股市下跌1.71%，雪梨股市挫跌1.93%，新加坡股市挫跌1.30% ，雅加达股市下挫2.12%，威灵顿股市下跌2.15%，马尼拉股市小跌0.17%。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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