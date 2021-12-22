拉丁美洲变天 选民用选票教训执政者

（法新社圣地牙哥22日电） 拉丁美洲选民2021年投下选票时，他们向执政菁英传达一个明确的讯息，那就是「我们受够了」。

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最近的一个例子就是智利，没有一个传统中间派政党人选闯进总统大选第二轮，这是独裁统治结束31年来首见。

千禧世代的左派议员波里奇（Gabriel Boric）于19日第二轮总统投票中，以56%的得票率击败极右翼的前国会议员卡斯特（Jose Antonio Kast），顺利当选智利总统。

厄瓜多4月选出保守派的前银行家拉梭（Guillermo Lasso）担任总统，成为厄瓜多14年来首位右翼领导人；秘鲁6月举行总统大选，由曾担任乡村教师的社会主义者卡斯蒂约（Pedro Castillo）胜出；宏都拉斯11月终结长达12年的保守派国家党（National Party）统治，由秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro）当选总统，成为宏都拉斯首位女元首。

阿根廷上个月举行国会选举，主宰国会数十年的中间派贝隆主义运动首度失去参议院控制权，选民给予贝隆主义运动一记重击。

华府智库「美洲国家对话组织」（Inter-American Dialogue）分析家希福特（Michael Shifter）告诉法新社：「人民只是受够了现状，以及传统的经济和政治菁英。」

「所以许多国家出现一股反抗趋势…如果政府无法兑现承诺，就换人做。」

纽约大学分析家纳维亚（Patricio Navia）告诉法新社：「我不认为这跟意识形态有太大关系。我们从2020年、疫情爆发以来看到这波趋势，拉丁美洲所有现任政府、政党或联盟都输掉选举。」

原因很多，其中经济艰困本已是拉丁美洲许多国家日益沈重的负担，2020年以来，这个全球最不平等地区又因为疫情以及防疫封锁措施造成商业损失而使经济更加恶化。

纳维亚说：「当经济状况好的时候，拉丁美洲所有国家的总统都受到人民爱戴，无论左翼还是右翼。」

© 2021 AFP