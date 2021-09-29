拉丁美洲抗议民众走上街头 争取合法堕胎权

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（法新社乌拉圭首都蒙特维多28日电） 拉丁美洲绝大多数地区禁止堕胎，在严苛的法律下，数以百计女性正因堕胎服刑中。数以千计女性选在今天「国际安全堕胎日」走上街头，争取合法堕胎权。

萨尔瓦多、智利、秘鲁、墨西哥和哥伦比亚的民众纷纷集结上街，高举写着「现在就让堕胎合法」及「决定的权利」标语，并戴着象徵全球堕胎合法化运动的绿色领巾。

在萨尔瓦多，人工流产是全面禁止的，毫无例外，任何寻求堕胎的女性都可以因触犯「加重杀人罪」而被判处最高8年的有期徒刑。女权倡议人士表示，目前有17名妇女因接受堕胎手术而遭拘押。

抗议民众组成的委员会向国会递交提案，要求某些情况下让堕胎合法化，例如当妊娠对母体生命构成威胁、胎儿出生后不太可能存活，或「怀孕是性暴力下的产物」时。

在智利，国会下议院今天通过一项让怀孕14周内可以合法堕胎的法案，在天主教会强烈反对下，迈出重大一步。

根据智利国会推特（Twitter）帐号推文内容，议员以75票赞成、68票反对及2票弃权通过这项法案。这项法案尚未获得智利极端保守的参议院批准。

在拉丁美洲各国中，目前仅乌拉圭、古巴、阿根廷和盖亚那4个国家可以合法进行人工流产术。墨西哥全国32州仅4州和墨西哥市将堕胎除罪化。

墨西哥市市中心今天看到数十名女性上街游行，呼吁让堕胎在全国各地都合法化。

而在秘鲁首都利马，数十名示威者也上街疾呼政府放宽堕胎限制。秘鲁目前仅允许妇女生命受威胁情况下接受堕胎。

但秘鲁要争取堕胎合法化，恐面临不小挑战。不久前刚当选左翼领袖卡斯蒂约（Pedro Castillo）是社会上的保守派，选战期间就曾发言反堕胎。

根据民间社会团体估计，秘鲁每年约有37万起秘密堕胎。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP