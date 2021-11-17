拉合尔霾害严峻 居民叹穷到看不起医生

（法新社拉合尔17日电） 巴基斯坦第二大城拉合尔今天被列为全球空气品质最差城市，居民表示，孩子罹患呼吸系统疾病，但家里穷到看不起医生，只好请求当局对刺鼻雾霾采取行动。

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监测空气品质的瑞士空气清净科技公司IQAir，今天将拥有1100万人口的拉合尔（Lahore）记录为世界上污染最严重的城市，空气品质指数来到348，而依世界卫生组织（WHO）所订标准，指数达300即为有害等级。拉合尔位于巴基斯坦的旁遮普省（Punjab），邻近巴国与印度的边界。

拉合尔的劳工萨伊德（Muhammad Saeed）告诉法新社：「孩子们正遭遇呼吸系统疾病…看在老天爷份上，找找解决办法。」

拉合尔居民近年打造自己的空气净化器并对政府官员提起诉讼，但当局行动缓慢，并将雾霾归咎于印度或称空污相关数字被夸大。

零售商阿迈德（Ikram Ahmed）说：「我们是穷人，连看病的钱都无法负担。我们只能请求他们（当局）控制污染。我受的教育不多，但我读到过拉合尔的空气品质最差，再来是印度的德里（首都圈）。再这样下去，我们会死。」

近年来，印度北部和邻近的巴基斯坦地区空气品质恶化；工业污染物、季节性作物燃烧产生的烟雾和较冷的冬季气温，融合成具毒性的雾霾。

印度首都德里一带上周的空气中污染物水准，达到世界卫生组织建议最高限值的逾30倍。

德里这座拥有2000万人口的巨型都市已暂关学校并敦促民众在家工作，也禁止非必要卡车进入城市。

在昨天晚间通过的一项命令中，德里的空气品质管理委员会（Commission for Air Quality Management）表示，所有教育机构都应继续关闭，直至进一步通知。

尽管首都圈遭有毒雾霾笼罩，印度在联合国气候峰会中仍领衔削弱反煤承诺；批评人士认为，印度将经济成长置于地球前途之前。

© 2021 AFP