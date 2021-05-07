拉拢川普基本盘 佛州州长签法案限制邮寄投票

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（法新社迈阿密6日电） 美国可能参选2024年总统的佛罗里达州州长迪尚特今天签署一项选举安全法案，此举肯定可取悦前总统川普的支持者，但批评人士警告，法案势将公然阻碍投票。

这项名为SB90的法案限制邮寄投票、要求提供有效的选民身分证明，并禁止使用私人资金来资助选举活动。在去年美国总统大选中，川普在毫无根据下指称选举舞弊之后，有愈来愈多共和党人执政的州，对选举人投票法律作了调整，佛州也跟进。

迪尚特（Ron DeSantis）在川普的私人产业海湖俱乐部（Mar-a-Lago）附近的棕榈滩（Palm Beach）将此案签署成法。川普自从1月离开白宫后，就一直居住在海湖俱乐部。

法新社报导，今天的法案签署仪式，本身就引起争议，川普的粉丝到场，有许多亲川普民众收看的福斯新闻（Fox News），是唯一获准采访的电视网，而其他地方电视频道则不准进场。

迪尚特声明指出，这项法案将「加强我们的选举安全」。他在签署时也为「限制邮寄选票投票箱」作辩护，这是法案中许多争议点之一。

佛州农业厅长佛里特（Nikki Fried）是佛州政府唯一的民主党籍民选官员，她称迪尚特将此案签署成法只是为了满足川普与他的基本盘；州长迪尚特寻求川普基本盘的支持，以替他未来的政治前途铺路。

佛里特告诉记者：「我看到的唯一舞弊行为是由共和党人做出。我们知道，签署这个法案的唯一理由…是为了某一个人。」她指的是川普。

全国有色人种民权促进协会法律辩护与教育基金会（NAACP Legal Defense and Education Fund）表示，这「构成了障碍与负担，对所有佛州选民造成影响，也严重冲击非裔、拉丁裔与残疾选民的投票能力」。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP