拉文有染疫疑虑 暂不随美国男篮到日本

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（法新社芝加哥19日电） 美国职篮NBA芝加哥公牛后卫拉文因有染疫疑虑，将依COVID-19（2019冠状病毒疾病）健康安全协议，暂不随要在东京奥运挑战4连霸的美国男篮前往日本。

美国篮球协会（USA Basketball）在推特上发文说：「我们期盼拉文（Zach LaVine）本周稍晚能够前往东京归队。」

这次美国男篮还有3名球员稍晚才会飞到东京与球队会合，他们是正在打NBA总冠军赛的密尔瓦基公鹿的密道顿（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday），以及凤凰城太阳的布克（Devin Booker）。

在拉文之前，毕尔（Bradley Beal）以同样原因，选择退出美国男篮，洛夫（Kevin Love）则是因伤痛未愈，决定退出国家队。为此，美国篮协紧急找来强生（Keldon Johnson）、麦吉（JaVale McGee）入替。

这届东京奥运的男篮小组赛，伊朗、法国、美国、捷克同在A组。美国男篮东京奥运的首战，将在25日对上法国。

在拉斯维加斯进行的热身赛中，美国男篮先是接连败给奈及利亚、澳洲，但之后陆续击败阿根廷、西班牙，战绩2胜2败。期间，拉文一共拿下43分，在全队排名第3。

26岁的拉文，2021年为NBA芝加哥公牛先发58场比赛，平均每战可攻下27.4分，创生涯新高，另可获5篮板、4.9助攻，并首度入选明星赛。

本季NBA拉文的三分球命中率达到41.9%，一共砍进200记三分弹，在全NBA排名第9。

© 2021 AFP