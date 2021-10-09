拉杜卡努美网捧冠后首战 印地安泉次轮出局

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（法新社加州印地安泉8日电） 拿下美国网球公开赛女单冠军后的首战，英国女将拉杜卡努表现欠佳，她今天在印地安泉网赛次轮，以2比6、4比6不敌白俄罗斯对手萨诺维琪。

18岁的拉杜卡努（Emma Raducanu）美网期间在法拉盛草地公园（Flushing Meadows）所向披靡，从会外赛打起的她10场比赛一盘未失，强势拿下生涯首座大满贯赛冠军。

拉杜卡努一夕爆红后，出战印地安泉网赛备受瞩目，但场上表现和美网时截然不同。

随着夜幕逐渐低垂，拉杜卡努的非受迫性失误增加，即便有观众的支持，场上的她脸上也不见一丝喜悦，终场以2比6、4比6败给萨诺维琪（Aliaksandra Sasnovich）。

拉杜卡努赛后向对手致意。

名列大会女单第17种子的拉杜卡努说：「萨诺维琪打了场好球。」

「她是非常有经验的对手，打了很多年的巡回赛，她今天表现比我好，理应获得这场比赛的胜利。」

拉杜卡努表示，虽然她对这场比赛的结果感到失望，但她将每场比赛都视为学习的机会。

她表示：「现在我正经历的，尽管感受并非100%都是美好的，但我知道那能让我得到更多收获。」

她说：「长远来说，我将会感谢此刻的经验。」

她后来还说：「我才18岁，我得放自己一马。」

© 2021 AFP