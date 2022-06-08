拉美假讯息流窜 美国务卿：政府将加强打击

（法新社洛杉矶7日电） 美国国务卿布林肯 （Antony Blinken）今天承诺增加美国政府资源打击西班牙语假讯息，他警告，拉丁美洲的虚构报导和针对记者的暴力行为激增。

广告 继续浏览后续

为期1周的美洲高峰会（Summit of the Americas）在洛杉矶举行，布林肯在场边向拉丁美洲记者宣布，国务院正为拉美启动新的「数位通讯网络」。

这个已在欧洲和非洲设有中心的网络汇集记者进行培训和交流，由国务院资助、但不由国务院管理。

布林肯表示，假讯息散布的广度「令人震惊」，例如一个虚构的故事称COVID-19（2019冠状病毒疾病）是在加拿大制造的生化武器，在90天内有210万次浏览，而世界卫生组织（World Health Organization）所有社交媒体的浏览量，在同个期间仅有2万5000次。

布林肯在与亚利桑那州立大学（Arizona State University）合办的活动中说：「我们看到这些谎言如何分化社区，毒化公共广场，破坏人们对卫生系统、政府机构和民主本身的信任。」

布林肯说，「政府和其他行为者」散布有关COVID-19的假消息，「包括故意针对该地区西班牙语社交媒体的假讯息」。

美国此前曾指责俄罗斯做出有关COVID-19的不实描述，也以较小的程度指控中国，这些不实描述，通常都是为了让人对西方政府的意图和能力产生怀疑。

布林肯还对以「假新闻」骚扰记者的指控表示遗憾，也对西半球2022年已有16名记者遇害提出示警。

他说：「世上没有哪个地区对记者来说更危险，像这样的罪行在很大程度上仍然存在，因为下令并执行它们的人鲜少被追究责任。」

© 2022 AFP