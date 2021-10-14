拉脱维亚总统完整接种疫苗 仍确诊COVID-19

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（法新社里加14日电） 拉脱维亚总统的幕僚长今天表示，总统李维兹（Egils Levits）完整接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗后仍然染疫。与此同时，这个波罗的海国家单日确诊数也创下新高纪录。

李维兹结束丹麦与瑞典访问行程返国后，接受PCR筛检，结果呈阳性。

幕僚长透过声明表示，李维兹症状极少且感觉良好，但防疫程序要求他远端工作。

芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）昨天曾与李维兹共进午餐，这项消息迫使尼尼斯托也得隔离。

染疫消息干扰了李维兹的繁忙行程，他原本计划于今天接待上任后首度出访的爱沙尼亚新任总统卡里斯（Alar Karis），现在得改由国会议长与卡里斯会面。

李维兹也被迫取消下周访问科索沃与北马其顿的行程，以及与罗马尼亚总统的会议。另外，里加（Riga）自明天起将举行国防、外交政策与国际关系年度会议，李维兹亦将缺席。

人口190万的拉脱维亚今天通报2408起COVID-19病例，创下单日新高纪录。为因应病例激增，拉国11日已宣布为期三个月的紧急状态。

拉脱维亚目前只有48%的国民打完必需剂量的疫苗，在欧洲联盟（EU）疫苗接种率排名第4差，仅胜过保加利亚、罗马尼亚和克罗埃西亚。

© 2021 AFP