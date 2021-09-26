拉谢特擅长逆转胜 角逐德国总理仍有一丝希望

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（法新社柏林26日电） 德国总理梅克尔所属基民/基社联盟（CDU/CSU）的总理候选人拉谢特或许因为种种失态把这次选战打得一团糟，但他向来有险胜的窍门，或许在今天举行的大选中还有一丝希望。

60岁的拉谢特（Armin Laschet）和蔼可亲，且以有耐力着称。「明镜周刊」（Der Spiegel）曾说，在情势不利时，拉谢特往往有本事「撑到底」击败对手。

拉谢特在今年1月当选基督教民主党（CDU）主席，一度被视为梅克尔（Angela Merkel）最有可能的接班人。

但根据最新民调，基民党与巴伐利亚姊妹党基督教社会党（CSU）组成的基民/基社联盟，在支持度上落后社会民主党（SPD），可能吃下第二次世界大战以来最惨选举败仗。

对拉谢特而言，最拉低他声望的时刻出现在7月，他被媒体捕捉到至洪患区勘灾时嘻嘻哈哈。

总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）当时发表声明，对遭洪患重创的北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）埃尔夫特施塔特镇（Erftstadt）居民表达同情之意时，后方的拉谢特和其他人聊天说笑，甚至一度放声大笑好几秒钟。

拉谢特对于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的应变不当也广受批评，南德日报（Sueddeutsche Zeitung）称他有时优柔寡断，有时则是反应冲动。

如果拉谢特在今天的大选最终抱回胜利，这将不是他第一次跌破众人眼镜。

拉谢特在基民党主席选举中逆势而出，之后和更受欢迎的基社党主席居德（Markus Soeder）争夺成为保守派总理候选人，同样在僵持不下的局面中惊险获胜。

而在2017年，拉谢特竞选德国人口最多的北莱因-西发利亚邦总理，他的表现也超越民调而赢得胜利。

拉谢特最近在电视节目受访，被问到他是否时常被低估，他回答：「很多人绝对都错估我了。」

拉谢特出生于德国西部亚琛（Aachen），接近比利时与荷兰边境，是虔诚的天主教徒，父亲挖煤矿养家活口。

他今年1月对政党同僚表示：「当你在矿坑里，同事来自哪里、信仰什么宗教，或是长什么样子都不重要。重要的是你能不能信任他。」

拉谢特起先在慕尼黑攻读法律，之后转当记者，曾在一份天主教报刊任职编辑多年。

拉谢特在青少年时期加入基民党，1994年当选联邦议院议员，1999年当选欧洲议会议员。他在2012年成为基民党的北莱因-西发利亚邦领导人，并自2017年出任该邦总理。

拉谢特是多元文化主义的捍卫者，据知他比梅克尔更加力挺移民政策。梅克尔在2015年因为开放边境允许移民进入德国而饱受抨击，拉谢特当时强力支持梅克尔。

拉谢特形容自己是「热情的欧洲人」，他会说流利法语。和他育有3名子女的妻子就是出身于法语区瓦隆尼亚（Wallonia）。

拉谢特位于杜赛道夫（Duesseldorf）的办公室里，有一尊查理曼（Charlemagne）的黄金半身像，这是拉谢特的英雄，据称两人还有远亲关系。

查理曼是法兰克王国的统治者，统一了大半个欧洲，对于一个时常被赞誉有整合能力的人而言，无疑是最合适的榜样。

拉谢特今年在一场党务会议上曾说：「分化很容易，任何人都可以办到。我们必须开诚布公，但不要走极端。我们必须整合，让社会和谐统一，这是一项很艰难的工作。」

拉谢特的个性快活，时常出现在北莱因-西发利亚邦知名的嘉年华庆典上；但他也有严肃的一面。他在阿富汗危机时，指控这是北大西洋公约组织（NATO）史上「最大的失败」。

「世界报」（Die Welt）表示，阿富汗事件让拉谢特首次展现身为未来一国领导人的面貌，「这不再是以前那个友善的莱茵人」。

© 2021 AFP