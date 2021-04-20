拉谢特角逐德国总理 面临多重挑战

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（法新社柏林20日电） 德国基督教民主党（CDU）党魁拉谢特今天克服保守派内部争议，确认担任总理候选人领军参加9月大选。但他民间支持度远落后同阵营对手，要团结支持者及赢得大选恐怕都有难度。

拉谢特（Armin Laschet）昨晚赢得基民党领导阶层支持担任总理候选人后，一周来坚不退让的姊妹党基督教社会党（CSU）党魁索德（Markus Soeder）也终于让步，决定给予拉谢特支持。

索德表示，「尘埃已定」，拉谢特是基民/基社联盟推出的总理候选人。「现在有必要一同向前看」，他祝福拉谢特成功，并承诺以巴伐利亚为大本营的基社党将给予支持。

曾任基民党党魁、目前代表德国保守派阵营的总理梅克尔（Angela Merkel）在位已16年，而过去9天为了决定推派谁角逐总理大位，保守派国会议员和重要人士频放冷箭相互攻击，导致原本稳定的联盟濒临内爆。

60岁的拉谢特是德国人口最多的北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）总理，他不仅是梅克尔长期盟友，也获得基民党高层支持。但54岁的巴伐利亚邦总理索德在民间支持度却远远胜出。

根据德国「画报」（Bild）最近公布的一份民调，索德高居德国最受欢迎政治人物排行榜榜首，梅克尔还屈居第二；拉谢特的排名则落在遥远的第12。

公共的德国第一电视台（ARD）最近一份民调也显示，44%的民众认为索德是最适格的基民/基社联盟总理候选人，支持拉谢特比例仅15%。德国「商务日报」（Handelsblatt）的民调更显示，仅12%的德国人认为拉谢特会是好的总理人选。

拉谢特过往是忠实的梅克尔支持者，尤其在2015年难民危机时相挺最为人知。当时有100多万寻求庇护者涌入德国，引发舆论不满；拉谢特成功在2017年地方选举拿下工业大邦和社会民主党重镇北莱因-西发利亚邦，令基民党士气大振。

法语流利的拉谢特自称是「热切的亲欧（洲）派人士」。他的另一个逆转胜事迹，是今年1月击退激烈挑战者麦兹（Friedrich Merz），赢得基民党党魁宝座。

当时德国明镜周刊（Der Spiegel）观察这段过程，形容有务实名声且政治立场温和的拉谢特具有「坐等对手失败」的不寻常能力。「他不求快速击倒，而是用庞大耐力持续慢慢消磨对手。」

不过，今年3月拉谢特似乎和梅克尔出现意见分歧。当时梅克尔请求全国16邦总理同意实施更严格的2019 冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁措施，却遭到拉谢特抗拒，他捍卫北莱因-西发利亚邦对全国防疫措施的广泛解读，要求「更多自由和弹性」。

© 2021 AFP