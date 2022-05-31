拒绝以卢布付款 俄天然气大厂停止向荷业者供气

（法新社海牙30日电） 荷兰天然气业者GasTer指出，在俄罗斯入侵乌克兰后，这家荷兰政府部分持有的能源公司因拒绝以卢布付款，俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）将停止供气。

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法新社报导，莫斯科已要求「不友善国家」顾客，包括欧盟成员国在内，以卢布支付天然气供应费用。这是俄罗斯2月24日入侵乌克兰后规避西方对俄罗斯央行制裁的手段之一。

GasTer声明指出，他们已「决定不遵守Gazprom单方面的付款要求」，因为如此将违反欧盟制裁措施并构成「财务和作业风险」。

GasTer表示：「针对GasTerra的决定，Gazprom宣布自2022年5月31日起不再供应天然气。」

GasTerra指出，这家俄罗斯能源巨头的动作意味从现在起至10月间，将停止向荷兰供应20亿立方公尺天然气，GasTerra还说「已预测到这点并事先向其他地方购买」。

荷兰政府直接持有GasTerra 10%股权，并透过国营天然气公司EBN握有另外40%股权，其余股权由能源大厂壳牌公司（Shell）和埃索公司（Esso）持有。

荷兰政府指出，「理解」GasTerra的决定。

荷兰气候暨能源部长杰腾（Rob Jetten）表示：「这项决定对荷兰家庭的实质天然气供应没有影响。」

在此之前，俄罗斯已停止向许多欧洲国家供应天然气。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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