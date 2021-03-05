拒绝暴力镇压 缅甸100多名员警加入反军方阵营

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（法新社古瓦哈蒂5日电） 缅甸军方2月1日发动政变后，军方和警方近期对和平示威者的镇压越来越暴力，至今已有超过100名警察加入反军方的「公民不服从运动」（Civil Disobedience Movement）。

伊洛瓦底江杂志社（The Irrawaddy）报导，7名来自缅甸南部德林达依省（Tanintharyi）的女警也加入这场运动，并宣告民选政府回归后才会重返工作岗位。最北部克钦邦（Kachin State）及德林达依省（Tanintharyi）也有17名警员参与这场运动。

官员和数家媒体报导指出，许多人已开始从动荡不安的缅甸逃往印度，其中有些是不愿参与暴力镇压示威民众的员警。

缅甸军方2月1日发动政变，推翻翁山苏姬领导的民选政府后，引发大规模抗议活动，军方以致命武力予以回应。联合国表示，缅甸3日至少有38人丧命。

印度警方表示，3日有9人跨越边境进入印度米左拉姆省（Mizoram），其中3人是警察，他们拒绝对抗议活动进行镇压。印度与缅甸共享边界长达1600多公里。

根据印度人报（The Hindu），从3日至今，至少有20人跨越边境。印度人报引述当地人的话报导，迄今至少有50人抵达米左拉姆省恰姆派区（Champhai）和塞尔奇普区（Serchhip）。

印度斯坦时报（Hindustan Times）引述米左拉姆省官员的话报导，当地居民已获告知，若有见到任何缅甸人越境，必须立即报案。

© 2021 AFP