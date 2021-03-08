拓荒者小将大秀创意 吻篮框失败仍获灌篮大赛冠军

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（法新社亚特兰大7日电） NBA波特兰拓荒者小将塞门斯大秀创意，一次起跳后试图亲吻篮框再直接灌篮的动作虽失败，仍获评审青睐，让他成为灌篮大赛冠军。

美国职篮NBA明星赛系列活动的重头戏灌篮大赛（Slam Dunk），今天在明星赛的中场休息时间举行。

备受期待的怪物级好手威廉森（Zion Williamson）没有参赛，上届冠军琼斯（Derrick Jones Jr.）放弃卫冕，仅波特兰拓荒者的塞门斯（Anfernee Simons）、印第安那溜马的史坦利（Cassius Stanley）、纽约尼克的杜平（Obi Toppin）3名新秀参赛。

相较之下，本届灌篮大赛评审都是过去曾拿过冠军的一代猛将，阵容包括威金斯（Dominique Wilkins）、韦伯（Spud Webb）、理察森（Jason Richardson）、布朗（Dee Brown）、史密斯（Josh Smith），「星度」完胜参赛者。

3名参赛者以自己前两灌得分总和排序，前两名在决赛「一灌定生死」，决定今年灌篮大赛冠军谁属。

第1灌杜平以起飞后，在空中将自地板反弹的球拉过跨下再猛力灌进篮框，拿下3人此轮最高的48分，塞门斯、史坦利则分别获得46分、44分。

第2灌史坦利表现不理想只获37分，提前退出角逐。塞门斯穿上多伦多暴龙前辈麦格雷迪（Tracy McGrady）的球衣，以一记空抛接球后的360度灌篮，夺下几近满分的49分高分（满分为50）。杜平则是以飞越两人后的单手大车轮灌篮获得46分。

由于决赛采「一灌定生死」的方式，让晋级的杜平、塞门斯动作都略显保守。率先上场的杜平仅做出一个跨下换手灌篮的动作，相较之下，塞门斯的表现则多了点创意。

透过慢动作重播，可以看见塞门斯在空中接球后，高度与篮框相当，原来他企图在亲吻篮框后，顺势将球灌进，可惜高度虽够，嘴与篮框的距离却稍远，让他只能在把球灌进落地后，再送给篮框一记飞吻，但创意满点的表现，仍让他成为今年的灌篮大赛冠军。

© 2021 AFP