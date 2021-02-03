拚东京奥运金牌 澳洲男篮纳西蒙斯等NBA球星

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（法新社墨尔本2日电） 澳洲今天把76人球星西蒙斯、爵士前锋殷格斯、马刺的米尔斯等NBA球员纳入东京奥运男篮代表队阵中，要力拚难能可贵的金牌。

尽管为了挑战美国、塞尔维亚、西班牙等篮球强权，新任国家队总教练古吉恩（Brian Goorjian）也挑选了一些年轻新血，但澳洲这次征战东京奥运的男子篮球代表队中仍有9名美国职篮NBA球员。

世界排名第3的澳洲，这次到日本东京参加奥运的24人名单中，除西蒙斯（Ben Simmons）、殷格斯（Joe Ingles）、米尔斯（Patty Mills）外，还有多伦多暴龙的贝恩斯（Aron Baynes）、克里夫兰骑士的德拉维多瓦（Matthew Dellavedova）、达拉斯独行侠的葛林（Josh Green）等人。

但曾助金州勇士夺下NBA总冠军的老牌中锋波格特（Andrew Bogut）并不在这次澳洲队的名单中，他在去年12月宣布退休，结束15年的篮球生涯。

古吉恩说：「这支依据位置所需挑选球员的国家队，战力十分均衡，阵中有9名经验丰富的选手，还有许多令人兴奋的新秀。」

「这些人是我们最顶尖的24名球员，其中还包括澳洲职篮NBL重要的代表，这显示我们国内联赛的实力，足以获得全球的认可。」

他补充道：「我在过去两周里，与队上每名球员谈过，他们想要在东京为澳洲打球的强烈渴望，让我留下深刻的印象。」

在76人前总教练布朗（Brett Brown）突然请辞，让澳洲男篮备战东京奥运的工作陷入一片混乱之后，资深的美国教练古吉恩才在去年11月接下澳洲男篮兵符。

但他经验十分丰富，曾率澳洲参加2004年雅典奥运和2008年北京奥运。

这次获选参加东京奥运，是米尔斯、殷格斯第4度参加奥运，他们在联合声明中表示，十分荣幸能获选。

他们说：「对于能再次入选澳洲队，我们都很兴奋，我们也下定决心，要带领这支深具经验的老将与令人期待潜力新秀并存的澳洲队，争取可贵的奥运奖牌。」

© 2021 AFP