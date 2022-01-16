拚澳网卫冕梦碎 乔科维奇成就高争议也多

（法新社墨尔本16日电） 乔科维奇（Novak Djokovic）成长于北大西洋公约组织（NATO）轰炸祖国塞尔维亚的年代，后来成为网坛史上最伟大球员之一，但34岁的他不仅能发挥团结力量，也不时引发争议。

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乔科维奇与瑞士名将费德瑞（Roger Federer）、西班牙猛将纳达尔（Rafael Nadal）目前都坐拥20座大满贯金杯，但乔科维奇场上的惊人成就，却经常因场下的大小失误蒙上阴影。

他的最新争议事迹━拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，在今天达到最高潮。澳洲联邦法院裁决取消他的签证，乔科维奇在明天澳网卫冕之路开始前，就已被遣返。

世界排名第一的乔科维奇上周飞抵澳洲墨尔本（Melbourne）时，主张自己因去年12月16日PCR筛检呈阳性，代表自己曾染疫康复，得以豁免不打疫苗。

但这项豁免让澳洲国民勃然大怒，因人民为了防疫，忍受了两年的封锁与限制。乔科维奇签证被取消，进入移民拘留中心。

法官推翻当局取消签证的决定后，澳洲政府接着二度撤销乔科维奇的签证，才有今天的法院裁决，结果这次乔科维奇吞败，只得苦吞被遣返的耻辱。

法新社指出，即便是在签证争议发生前，乔科维奇似乎就注定无法享有与费德瑞或纳达尔类似的评价。后两人堪称人们心中无庸置疑的冠军。

乔科维奇的火爆性格太常爆发，例如他在2020年美国网球公开赛爆气挥拍，结果球误击女线审的喉咙，而费德瑞和纳达尔的DNA里就不存在这种特质。同时，乔科维奇也常让人觉得他输不起。

乔科维奇决定在COVID-19疫情正炽之际，在巴尔干半岛主办一系列表演赛，他的立意可能良好，但包括他自己和妻子伊莲娜（Jelena）等多名参与者确诊染疫，凸显这项计画之草率。

随后乔科维奇又公开表达对COVID-19疫苗计画的疑虑，为自己赢得「不要疫苗」（Novax，结合乔科维奇名字Novak和疫苗vax）的称号。

澳洲网坛「坏小子」基尔乔斯（Nick Kyrgios）曾称乔科维奇热切需要受人爱戴，并形容他赛后在场上庆祝胜利的手势「令人尴尬」。

不过，作为第一个累计奖金突破1亿5000万美元的球员，乔科维奇的生涯成就和决心不容怀疑。

4年前，乔科维奇曾处于低潮，无法摆脱肘伤后遗症的他，在法国网球公开赛提前打包。那时他的排名落出前20之外，为12年来首见，甚至一度要退出温网。

但他改变了心意，并突然恢复活力，不仅在全英俱乐部（All England Club）夺下生涯第4座温网金杯，隔年更在对战费德瑞的史诗级决赛上救回两个冠军点，卫冕成功。

如今他手中握有20座大满贯赛事金杯，生涯共拿过86次冠军头衔，高居世界第一的周数创下纪录，而且生涯对战纳达尔（30胜28负）和费德瑞（27胜23负）都居于上风。

乔科维奇在2008年澳网拿下第一座大满贯赛事冠军后，等了3年才拿到第2座。他改吃无麸质饮食，轻盈体格让他扭转败局。

2010年他率领塞尔维亚夺下首座台维斯杯（Davis Cup）冠军，2011年上半年他更打出一波48胜1负的成绩，要不是在法网准决赛吞败，就能夺下年度大满贯。

尽管如此，他在2011年写下70胜6负的纪录、收下10座赛事冠军，并首次荣获年终第一荣耀。

2012与2013年，乔科维奇连续在澳网封王，虽然法网仍旧让他连三年心碎，但到2016年他也取得突破。而在那之前，乔科维奇2015年一共赢得11座冠军，年度纪录82胜6负。

现在的他拥有澳网9冠、温网6冠、美网3冠、法网2冠头衔。

在去年法国公开赛准决赛，乔科维奇对上纳达尔，让对手苦吞法网108战中的第3败，且其中两败都是输给乔科维奇。

2021年，乔科维奇收下温网冠军头衔后，未能在美网决赛封王，无缘成为50多年来第一个完成年度大满贯的男子选手。

© 2022 AFP